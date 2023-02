Tennnislegenden spielen : Davis Cup in Trier: Deutschland verliert nach großem Kampf 2:3 gegen die Schweiz

Trier Bei den Davis Cup-Qualifiers Deutschland gegen die Schweiz hat Debütant Daniel Altmaier das letzte Einzel gegen Routinier Stan Wawrinka knapp in drei Sätzen verloren. Nach dem Sieg des deutschen Doppels Andreas Mies/Tim Pütz zur 2:1-Führung unterlag Olympiasieger Alexander Zverev überraschend gegen Marc-Andrea Hüsler. Das deutsche Team muss nach dem 2:3 nun in die Davis Cup Play-offs, um den Abstieg zu verhindern.

Die Fans tobten, feuerten an, spendeten stehend Ovationen, La Ola machte in der Arena die Runde – aber am Ende hat es nicht gereicht für das deutsche Team: Trotz erbitterten Widerstand und einer enormen Leistungssteigerung unterlag Altmaier bei seiner Davis Cup-Premiere dem 37-jährigen Schweizer Routinier Wawrinka nach mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit mit 3:6, 7:5, 4:6. Um 21.09 Uhr war die Davis Cup-Premiere in der Arena Trier nach acht Stunden Weltklasse-Tennis am Samstagabend beendet. Eine Premiere gab es dabei für die Eidgenossen: Sie gewannen im zehnten Duell zum ersten Mal ein Davis Cup-Match gegen Deutschland.

Der 24-jährige Altmaier, der den am Vortag gegen Marc-Andrea Hüsler unterlegenen Oscar Otte ersetzte, spielte sich nach mit 3:6 verlorenem ersten Satz regelrecht in einen Rausch und agierte wie im Tunnel. Er spielte traumhafte Lobs und Volleys am Netz und ließ sich auch durch einen 0:2-Rückstand Anfang des zweiten Satzes nicht irritieren. Einen 2:4-Rückstand wandelte er in eine 5:4-Führung um und brachte die Arena zum Toben. Nach 1:32 Stunden verwandelte er seinen ersten Satzball zum 7:5 - Satzausgleich!

Im dritten Satz entwickelte sich ein echter Krimi, Altmaier pushte sich und hielt dagegen. Bei eigener 2:1-Führung besaß er sogar zwei Breakchancen, doch der dreimalige Grand-Slam-Gewinner Wawrinka konterte mit einem Ass. Wenige Minuten später nutzte der Schweizer eine eigene Breakchance zur 3:2-Führung. Diese Führung verteidigte er bis zum Schluss und siegte mit 6:4 – Aus der Traum vom Viertelfinaleinzug für das von Boris Becker erneut tatkräftig unterstützte deutsche Team, das nun gegen den Abstieg kämpfen muss.

Altmaier war nach der Partie emotional sehr angefasst und musste sogar weinen: „Davis Cup ist etwas Einzigartiges, jeder Spieler wollte unser Land repräsentieren. Schade, dass ich nicht den Sieg heimbringen konnte. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so emotional nach einem Match war wie heute“, sagte der 24-Jährige. Von Teamchef Michael Kohlmann gab es keine Vorwürfe an den Debütanten: „Daniel hat alles auf dem Platz gelassen, es war ein Riesenfight von ihm. Die Schweizer waren heute einen Tick besser.“

Trotz der Niederlage in den Qualifiers kann sich der deutsche Kapitän eine Rückkehr in die Arena Trier vorstellen: „Ich hätte nichts dagegen, wieder in Trier zu spielen. Die Zuschauer sind unglaublich mitgegangen. Ich würde mich freuen, noch mal in Trier aufzuschlagen.“ Voll des Lobes über das Trierer Publikum war auch Doppelspieler Tim Pütz: „Die Atmosphäre war absolute Spitzenklasse. Das war super!“

Zverev, der nicht an seine Form des Vortages beim Sieg über Stan Wawrinka anknüpfen konnte, verlor im ersten Einzel am Samstag nach 1:39 Stunden mit 2:6, 6:7 (4:7) gegen Marc-Andrea Hüsler. Der Schweizer Spitzenspieler startete stark in die Partie und nahm Zverev gleich den Aufschlag zur 2:1-Führung ab. Der 25-jährige Deutsche hatte sich einen Doppelfehler geleistet. Nach nur 32 Minuten und einem erneuten Break zum 2:5 sicherte sich der Linkshänder mit seinen gefühlvollen und präzisen Vorhandschlägen den ersten Durchgang mit 6:2.

Im zweiten Satz begann Zverev dynamischer und aggressiver und ging unter den Augen seiner Freundin Sophia Thomalla mit 2:0 in Führung. Doch Hüsler konterte direkt mit einem Rebreak und glich zum 2:2 aus. Das Match blieb nun ausgeglichen und auf einem Spitzenniveau. Mit dem dritten Breakball gelang Hüsler die 5:4-Führung – die Vorentscheidung schien gefallen zu sein. Doch Zverev fightete und machte acht Punkte in Serie, führte plötzlich 6:5. Hüsler behielt aber die Nerven und glich zum 6:6 aus – Tiebreak. Zverev führte 2:0 und 3:2, doch dann drehte der Schweizer die Partie und ging mit 6:3 in Führung. Seinen zweiten Matchball nutzte er zum 7:4.

Nach dem Spiel war der 25-Jährige sehr geknickt: „Ich bin nicht zufrieden, ich hätte viel besser spielen können. Aber ich kann es auch nicht mehr ändern.“

Eine sehr ausgeglichene Partie über 2:17 Stunden sahen die 4000 Zuschauer im Doppel: Angetrieben von den enthusiastischen Tennis-Fans steigerte sich das deutsche Doppel Andreas Mies/Tim Pütz nach im Tiebreak nach 54 Minuten knapp verlorenem ersten Satz. Gleich zu Beginn des zweiten Satzes gelang Mies/Pütz das erste Break gegen die überraschend mit Stan Wawrinka (anstelle von Leandro Riedi) und Dominic Stricker angetretenen Schweizer. Das deutsche Duo zog über 3:0 und 5:2 davon und glich nach 1:28 Stunden und zwei Assen mit dem 6:3 aus. La Ola machte die Runde, und Boris Becker in der Box und seine Lebenspartnerin Lilian de Carvalho Monteiro im Ehrengastbereich applaudierten begeistert.

Im entscheidenden dritten Durchgang blieb das Spiel zunächst ausgeglichen und auf hohem Niveau. Beim Stand von 3:3 gelang Mies/Pütz das erste Break zum 4:3, beiden deutschen Spielern waren exzellente Returns gelungen. Doch die Schweizer glichen postwendend wieder aus, Pütz waren zwei Volleyfehler am Netz unterlaufen - 4:4. Doch getragen von den deutschen Fans breakten die Deutschen erneut zurück: Zu null nahmen sie Stricker den Aufschlag ab und gingen mit 5:4 in Führung. Der erste Matchball saß dann direkt zum 6:4 nach über zweieinviertel Stunden.

Damit führte Deutschland vor den beiden letzten Einzeln mit 2:1. Nach der Niederlage von Zverev gegen Hüsler lag das deutsche Schicksal nun in der Hand des 24-jährigen Davis Cup-Debütanten Daniel Altmaier. Sein bisher größter Karriereerfolg war das Erreichen des Achtelfinals bei den French Open 2020. Altmaier verlangte Wawrinka alles ab, doch am Ende jubelten die Schweizer über den historischen Erfolg.

(fan)