Tennnislegenden spielen : Davis Cup in Trier: Doppel Andreas Mies/Tim Pütz bringt Deutschland mit 2:1 in Führung

Davis Cup in Trier: Doppel Andreas Mies/Tim Pütz bringt Deutschland mit 2:1 in Führung

Trier Die deutsche Mannschaft führt in den Davis Cup-Qualifiers gegen die Schweiz nach dem Doppel mit 2:1. So lief der harte Kampf des Duos Andreas Mies/Tim Pütz gegen die Schweizer Stan Wawrinka/Dominic Stricker.

Eine sehr ausgeglichene Partie über 2:17 Stunden in der Arena Trier, die die 4000 Zuschauer in einen wahren Hexenkessel verwandelten: Angetrieben von den enthusiastischen deutschen Tennis-Fans steigerte sich das deutsche Doppel Mies/Pütz nach im Tiebreak nach 54 Minuten knapp verlorenem ersten Satz und wendete einen Rückstand ab. Gleich zu Beginn des zweiten Satzes gelang Mies/Pütz das erste Break gegen die überraschend mit Stan Wawrinka (anstelle von Leandro Riedi) und Dominic Stricker angetretenen Schweizer. Das deutsche Duo zog über 3:0 und 5:2 davon und glich nach 1:28 Stunden und zwei Assen mit dem 6:3 aus. La Ola machte die Runde, und Boris Becker in der Box und seine Lebenspartnerin Lilian de Carvalho Monteiro im Ehrengastbereich applaudierten begeistert.