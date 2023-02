Tennis Davis Cup : Riesige Vorfreude auf die Premiere in Trier

Trier Davis Cup-Qualifikationsspiel Deutschland - Schweiz startet am Freitag mit der Partie von Oscar Otte gegen Marc-Andrea Hüsler.

Deutschlands Teamchef Michael Kohlmann und seinen Spielern ist die Vorfreude einen Tag vor dem Heimspiel gegen die Schweiz im Tennis Davis Cup deutlich anzumerken. Daniel Altmaier, für den verletzten Jan-Lennard Struff nachnominiert, freut sich „riesig, das erste Mal beim Davis Cup dabeizusein. Ich freue mich auf das Match und die ausverkaufte Halle.“ Die Arena Trier wird mit rund 4000 Zuschauern voll besetzt sein, alle Tennisfans in der Region fiebern der Davis Cup-Premiere in Trier entgegen.

Und auch Olympiasieger Alexander Zverev, der sich nach seiner im vergangenen Jahr bei den French Open in Paris erlittenen schweren Bänderverletzung im Fuß wieder mühsam an die Weltspitze herankämpft, nutzt die Pressekonferenz nach der Auslosung zu einem Plädoyer für den alten Modus des Davis Cups mit Heim- und Auswärtsspielen: „Man hat gesehen, dass man Historie nicht mit Geld kaufen kann. Der Sport hat Emotionen, hat Gefühle. Der Davis Cup lieferte immer die größten Emotionen und besten Atmosphären. In Spanien in einer Stierkampfarena war die beste Atmosphäre, das habe ich danach nie wieder erlebt. Das wurde mit dem neuen Modus weggenommen. Wir brauchen Heim- und Auswärtsspiele, wir brauchen Zuschauer. In Madrid spielte einmal die USA gegen Italien vor glaube ich 40 Zuschauern. Das darf der Davis Cup nicht sein. Wir sollten zum alten System zurückkommen, ich bin auch ein Fan von Fünf-Satz-Matches.“