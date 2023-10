Tennis Auf die Gewinnerin wartet ein sattes Preisgeld

Es ist zwar „nur“ ein Einladungsturnier, aber zumindest für die Gewinnerin der zweiten Luxemburg Ladies Tennis Masters werden sich die Mühen gelohnt haben: Beim Turnier in der Coque gibt es am Sonntag nach dem Endspiel für die Siegerin einen Scheck über 50.000 Euro – eine stolze Prämie für ein Einladungsturnier für ehemalige Weltklasse-Tennisspielerinnen, die nicht mehr aktuell in der Weltrangliste geführt werden dürfen. Die Finalistin erhält immerhin noch 20.000 Euro.