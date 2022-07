Tennis : Lokalmatadorin Minella startet bei Tennis Masters

Luxemburg (fan) Die vierte Teilnehmerin für die Premiere des Luxemburg Ladies Tennis Masters steht fest: Wie der Veranstalter, die International Women’s Tennis Promotion (IWTP) mitgeteilt hat, wird die Lokalmatadorin Mandy Minella vom 19. bis 23. Oktober in der Turnhalle der Coque in Luxemburg starten.

Die 36-jährige Luxemburgerin absolvierte ihr letztes offizielles WTA-Match am 22. Juni in Wimbledon in der 2. Qualifikationsrunde und unterlag gegen die 24-jährige Australierin Maddison Inglis.