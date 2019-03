Novak Djokovic ist beim Masters in Miami überraschend bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Eine Regenpause brachte den Serben gegen Roberto Bautista Agut aus dem „Rhythmus“.

Novak Djokovic muss die Hoffnung auf den siebten Titelgewinn beim Masters in Miami überraschend begraben. Der Weltranglistenerste unterlag im Achtelfinale dem Spanier Roberto Bautista Agut (Nr. 22) trotz Satzführung mit 6:1, 5:7, 3:6. Anstatt des 15-maligen Grand-Slam-Siegers bekommt es nun Bautista Agut im Viertelfinale mit John Isner (USA/Nr. 7) zu tun.

"Er ist ein solider Spieler, aber dieses Spiel hätte ich nicht verlieren sollen. Ich habe den Rhythmus im zweiten Satz verloren", sagte Djokovic: "Ich habe viel zu viele Gelegenheiten vergeben." Im ersten Satz war der Serbe bereits nach 25 Minuten 5:0 vorn gewesen. Erst nach einer kurzen Regenpause im zweiten Durchgang drehte der Spanier auf und sicherte sich nach 2:29 Stunden den Sieg.

Für Djokovic war es die dritte Niederlage in 2019. Nachdem er zu Jahresbeginn beim ATP-Turnier in Doha/Katar ins Halbfinale gekommen und anschließend die Australian Open gewonnen hatte, war er Anfang März beim Masters in Indian Wells (USA) in der dritten Runde an Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gescheitert.

(sid/old)