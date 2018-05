später lesen Wechselspiel in der Weltrangliste Kerber steht wieder vor Görges FOTO: dpa, kno FOTO: dpa, kno Teilen

Twittern

Teilen



Das Wechselspiel zwischen Angelique Kerber und Julia Görges in der Tennis-Weltrangliste hält an. Nach dem WTA-Turnier in Stuttgart kletterte Kerber im Ranking auf Platz elf und löste Görges, die auf Rang zwölf folgt, wieder als deutsche Nummer eins ab.