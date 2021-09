Jubiläumsgala : 25 Jahre Weltklasse-Tennis in Luxemburg: Wenn der Premierminister auf die Knie geht

25 Jahre Weltklasse-Tennis in Luxemburg: Wenn der Premierminister auf die Knie geht

Luxemburg 25 Jahre Damen-Tennisturnier in Luxemburg: Im Großherzogtum gab es eine gelungene Gala mit Ehrungen und Showeinlagen. Der Premierminister wusste sogar auf der Tanzfläche zu überzeugen.

Vor Beginn der Jubiläumsgala werden auf einer Leinwand in der Luxemburger Philharmonie Bilder aller Luxemburger Turniersiegerinnen gezeigt – beginnend mit Anke Huber 1996 bis zur aktuellen Titelverteidigerin Jelena Ostapenko aus Lettland, die das WTA-Turnier in Kockelscheuer 2019 gewann. Eine Zeitreise durch 25 Jahre Damen-Weltklassetennis mit so klangvollen Namen wie Mary Pierce, Jennifer Capriati oder Venus Williams.