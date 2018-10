später lesen Tennis Tennis: Görges erreicht Endspiel in Luxemburg FOTO: dpa / Afp7 FOTO: dpa / Afp7 Teilen

(cweb) Mit einer überzeugenden kämpferischen Leistung ist Julia Görges ins Finale des WTA-Tennisturniers in Luxemburg eingezogen. Die deutsche Weltranglisten-Neunte bezwang am Freitagabend im Halbfinale die kanadische Qualifikantin Eugenie Bouchard in drei Sätzen mit 6:7, 7:5 und 6:1. Görges verlor zunächst Satz eins im Tiebreak, machte viele Fehler mit der Vorhand und stand bei 3:5 im zweiten Durchgang bereits kurz vor dem Aus.