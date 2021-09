Tennis : Wenn der Premierminister auf die Knie geht

Luxemburg 25 Jahre Damen-Tennisturnier in Luxemburg: Gelungene Gala mit Ehrungen und Showeinlagen.

Vor Beginn der Jubiläumsgala werden auf einer Leinwand in der Luxemburger Philharmonie Bilder aller Luxemburger Turniersiegerinnen gezeigt – beginnend mit Anke Huber 1996 bis zur aktuellen Titelverteidigerin Jelena Ostapenko aus Lettland, die das WTA-Turnier in Kockelscheuer 2019 gewann. Eine Zeitreise durch 25 Jahre Damen-Weltklassetennis mit so klangvollen Namen wie Mary Pierce, Jennifer Capriati oder Venus Williams.