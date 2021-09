Tennis : Tennis: Dänin Tauson gewinnt in Luxemburg

Tennis: Dänin Tauson gewinnt in Luxemburg

Die Dänin Clara Tauson hat das letzte WTA-Turnier in Luxemburg gewonnen. Foto: TV/Stefan Strohm

Luxemburg Titelverteidigerin Jelena Ostapenko hat es nicht geschafft: Die 24-jährige Lettin hat das Finale des WTA-Turniers in Luxemburg am Sonntag gegen die 18-jährige Dänin Clara Tauson verloren.

Zwei Löwinnen mit großem Kämpferherz schenkten sich nichts: Nach 2:03 Stunden reckte die erst 18-jährige Dänin Clara Tauson die Faust in die Höhe – geschafft! Bei ihrer ersten Teilnahme in Luxemburg gewann sie das Finale des WTA-Turniers gegen Jelena Osta­penko mit 6:3, 4:6, 6:4. Es war ein hochklassiges, teilweise spektakuläres Endspiel vor fast voller Halle im CK Sportcenter Kockelscheuer, das die Tennis-Fans begeisterte.

Turnierdirektorin Danielle Maas verkündete am Sonntag nach dem Finale auf einer Pressekonferenz: „Das war das letzte Turnier in Kockelscheuer. Es war ganz schwer, mit der WTA zusammenzuarbeiten.“ Für das nächste Jahr plant der Veranstalter, die IWTP Luxemburg, ein neues Tennis-Event. „Wir werden sie Ende des Jahres informieren.“

Ostapenko setzte sich im Halbfinale in zwei Sätzen mit 6:1, 7:6 (7:4) gegen die 22-jährige Russin Liudmila Samsonova durch. Die 24-Jährige begann souverän, führte mit 6:1 und 5:1, ehe Samsonova sich zurück in die Partie kämpfte und nach zwei Breaks auf einmal mit 6:5 führte. Doch Ostapenko kam in den Tie-

break, drehte einen 1:4-Rückstand und sicherte sich den Tiebreak nach 1:25 Stunden Spielzeit mit 7:4. Samsonova hatte im Viertelfinale die topgesetzte Plympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz) überraschend klar mit 6:1, 6:4 besiegt.