Tennisturnier Luxemburg BGL Open : Verbaler Ausrutscher sorgt für Aufregung

Kockelscheuer Ausgerechnet das für seine familiäre Atmosphäre und perfekte Organisation bekannte und beliebte Tennisturnier der Frauen in Luxemburg sorgt für negative Schlagzeilen.

Im späten Abendspiel am Mittwoch gegen die deutsche Titelverteidigerin Julia Görges ist der Trainer der Japanerin Misaki Doi aus der Rolle gefallen. Beim sogenannten On-Court-Coaching im ersten Satz sagte Dois Trainer Christian Zahalka zu seiner Spielerin: „Ich weiß, es ist so, als würde man gegen Karlovic mit großen Brüsten spielen.“ Die sexistische Aussage, über Mikrofon auch für die Zuschauer vernehmbar, sorgte in den sozialen Medien für große Aufregung.

Dois Trainer spielte auf den 40-jährigen Kroaten Ivo Karlovic an, der mit einer Größe von 2,11 Metern auf der ATP-Tour insgesamt 13 508 Asse schlug und damit Rekordhalter ist. Görges ließ sich von dieser Aussage aber nicht beeindrucken, servierte weiterhin sehr stark und schlug insgesamt 21 Asse: Die 30-Jährige siegte mit 5:7, 6:1 und 6:3 und qualifizierte sich damit für das Achtelfinale am Donnerstagabend gegen die Rumänin Sorana Cirstea (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).

Am Donnerstag stand dann das Tennis wieder ganz im Vordergrund. Monica Puig, die Olympiasiegerin von 2016, lieferte sich ein knapp dreistündiges Match mit der Tschechin Krystina Pliskova und setzte sich hauchdünn mit 7:6 (7:5), 3:6 und 7:6 (8:6) durch. Die Puerto-Ricanerin, die 2017 in Luxemburg im Endspiel stand und gegen Carina Witthoeft verlor, könnte im Viertelfinale nun auf Julia Görges treffen.

Neben Laura Siegemund, die bereits am Mittwoch ins Viertelfinale einzog und dort am Freitag auf die Russin Elena Rybakina treffen wird, steht mit der 23-jährigen Qualifikantin Antonia Lottner eine weitere deutsche Spielerin in der Runde der letzten Acht. Das rein deutsche Duell mit der Darmstädterin Andrea Petkovic (32) dominierte die 23-Jährige aus Kaiserswerth bei Düsseldorf von Beginn an. Petkovic, die am linken Knie bandagiert war, hatte Probleme mit ihrem Aufschlag und war sichtlich gehandicapt. Nach 23 Minuten gewann die druckvoll agierende Lottner den ersten Durchgang mit 6:1. Petkovic ließ sich noch kurz behandeln, gab dann aber verletzt auf.