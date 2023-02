Davis Cup in der Arena Trier : Neue Aufgabe? - Boris Becker ist in Trier schon ein Teil des deutschen Teams

Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Noch hat der dreifache Wimbledon-Sieger keine offizielle Funktion im deutschen Tennis. Doch beim Davis Cup in Trier wirkt er auf und neben dem Platz wie ein Mitglied des Teams.

Die Aufgabenteilung ist eigentlich klar am Freitag. Auf dem Platz treten Oscar Otte und Alexander Zverev in den Einzeln für das deutsche Team an, an der Seite stellt sie Kapitän Michael Kohlmann ein. Doch der Davis Cup ist ein besonderer Wettbewerb. Hier werden aus den Einzelkämpfern im Tennis Teamplayer. Und so sitzen direkt hinter der Spielerbank die anderen Mannschaftsmitglieder, die mitleiden und anfeuern.

Boris Becker sitzt in Trier beim deutschen Tennis-Team

An diesem Tag fällt aber allen sofort vor allem einer auf, der offiziell gar kein Teil der Mannschaft ist und der keine Funktion im Deutschen Tennis-Bund hat. Boris Becker sitzt und steht neben den Spielern und Teambetreuern. Er ballt die Faust und tauscht sich mit den anderen aus. Es fällt sofort auf: Becker, der erst seit Dezember wieder ein freier Mann und zurück in Deutschland ist, fühlt sich wohl bei diesem Team. Und er wird, das zeigen die Reaktionen an diesem Tag, gut aufgenommen. Oscar Otte, der das erste Einzel an diesem Tag spielt (und verliert), unterhielt sich bereits beim Aufwärmen mit Becker. „Wir sind alle sehr glücklich, dass er wieder da ist“, sagt Otte, der von Beckers Erfahrung schwärmt.

Bereits zuvor hatte die deutsche Nummer 1 ebenfalls deutlich gemacht, dass er eine Rückkehr Beckers positiv sieht. Alexander Zverev sagte der Bild-Zeitung: „Hilfe von Boris kann man immer gebrauchen, ob als Spieler, Trainer, DTB oder was auch immer. Er weiß, wie es geht."

„Head of Men's Tennis" Michael Kohlmann selbst hat Becker zum Spiel nach Trier eingeladen

Doch welchen Job könnte Becker eigentlich beim Tennisverband übernehmen? Klar ist: Michael Kohlmann ist mittlerweile nicht nur Davis-Cup-Kapitän, sondern hat nach Beckers Rücktritt im Jahr 2020 zusätzlich dessen Funktion als „Head of Men's Tennis" übernommen. Er ist damit der Zuständige für den Spitzensport im Männer-Tennis. Interessant zu wissen: Kohlmann selbst hat Becker zum Spiel nach Trier eingeladen. Und dass Becker nun so nah an der Mannschaft ist, deutet zumindest daraufhin, dass Kohlmann Beckers Rückkehr ebenfalls positiv sieht.