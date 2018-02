später lesen WTA-Turnier in Doha Witthöft gewinnt Erstrundenmatch gegen Maria Teilen

Tennisspielerin Carina Witthöft hat beim WTA-Turnier in Doha im deutschen Duell mit Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria klar die Oberhand behalten. Die 22-Jährige aus Hamburg, Nummer 52 der Welt, setzte sich gegen die fünf Plätze schlechter klassierte Maria in 62 Minuten mit 6:3, 6:0 durch. In der zweiten Runde des mit 3,173 Millionen Dollar dotierten Turniers in Katar bekommt es Witthöft mit der Weltranglistenersten Caroline Wozniacki (Dänemark) zu tun, die zum Auftakt ein Freilos hatte. Am Dienstagnachmittag bestreitet noch Julia Görges (Bad Oldesloe), Nummer zehn im Ranking, ihr Erstrundenmatch gegen die Tschechin Lucie Safarova. Die frühere Nummer eins Angelique Kerber steigt am Mittwoch in der zweiten Runde ins Turnier ein, die Gegnerin der Weltranglistenneunten aus Kiel ist die frühere US-Open-Siegerin Samantha Stosur aus Australien. Am Montag war Mona Barthel (Neumünster) an ihrer Auftakthürde gescheitert.