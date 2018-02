später lesen Tennis Zverev-Brüder sagen Start bei BMW Open zu Teilen

Vorjahressieger Alexander Zverev und sein Bruder Mischa haben ihren Start bei den BMW Open in München (30. April bis 6. Mai) zugesagt. "München passt auch in diesem Jahr vom gesamten Set-Up sehr gut in meinen Turnierkalender, daher freut es mich, wieder vor heimischem Publikum aufschlagen zu können", sagte der Weltranglistenfünfte Alexander Zverev. Im Vorjahr hatte der Hamburger im Finale gegen den Argentinier Guido Pella triumphiert, 2015 standen die Zverev-Brüder beim ATP-Turnier zusammen im Doppel-Finale. Wenige Tage zuvor hatte bereits Philipp Kohlschreiber (Augsburg) seinen Start zugesagt. Der 34-Jährige hat das Sandplatzturnier 2007, 2012 und 2016 gewonnen hatte. In diesem Jahr lockt ein Rekordpreisgeld. Mit 561.345 Euro ist das 250er ATP-Turnier so hoch dotiert wie nie zuvor.