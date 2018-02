später lesen Golf in Florida Tiger Woods liegt vor Finalrunde auf Rang elf Teilen

Twittern

Teilen



Superstar Tiger Woods hat beim Golfturnier in Palm Beach Gardens gute Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung. Der 42-Jährige aus den USA spielte am Samstag (Ortszeit) beim PGA-Turnier in Florida eine 69er-Runde und verbesserte sich mit insgesamt 210 Schlägen auf den geteilten elften Rang.