Wasserspringen : Timo Barthel in Hausdings Fußstapfen: „Wilde Fahrt vor mir“

Timo Barthel in Hausdings Fußstapfen: „Wilde Fahrt vor mir“

Timo Barthel (r) und Lars Rüdiger holten sich in Budapest die Bronzemedaille vom Drei-Meter-Brett. Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Budapest Gleich bei der ersten Entscheidung der Wasserspringer bei der WM nach der Ära Patrick Hausding darf sich das deutsche Team über eine Medaille freuen. Der glückliche Timo Barthel hat nun noch viel vor.

Direkt nach dem Auftauchen fielen sich Lars Rüdiger und Timo Barthel am Beckenrand der Duna Arena in die Arme. Die Synchronspringer wussten da bereits, dass ihnen die Bronzemedaille vom Drei-Meter-Brett bei den Weltmeisterschaften in Budapest nicht mehr zu nehmen ist.