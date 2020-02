Top 16 : Timo Boll gewinnt erstes Spiel beim europäischen Turnier

Der Tischtennis-Spieler Timo Boll hat das erste Spiel beim Top-16-Turnier für sich entschieden. Foto: Swen Pförtner/dpa.

Montreux Tischtennis-Star Timo Boll ist erfolgreich in das Top-16-Turnier der besten europäischen Spieler gestartet. Der Rekord-Europameister gewann im Achtelfinale in Montreux in 4:1 Sätzen gegen den Schweden Kristian Karlsson.

