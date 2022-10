Weltmeisterschaft in China : Tischtennis-Frauen im Viertelfinale - Jetzt gegen Hongkong

Weltmeisterschaft in China

Chengdu Die deutschen Tischtennis-Spielerinnen sind bei der Team-WM nur noch einen Sieg von einer Medaille entfernt. Gegen Puerto Rico gab es im Achtelfinale ein 3:1.

Die deutschen Tischtennis-Frauen stehen bei der Team-WM in China im Viertelfinale. Nach einem 3:1-Sieg gegen Puerto Rico treffen die Europameisterinnen von 2021 jetzt in der Runde der besten Acht schon am Donnerstagfrüh um 05.00 Uhr deutscher Zeit auf Hongkong.