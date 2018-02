später lesen Team World Cup in London Tischtennis-Herren trotz Niederlage im Viertelfinale FOTO: Laurent Gillieron FOTO: Laurent Gillieron Teilen

Trotz einer Vorrunden-Niederlage gegen Südkorea am späten Donnerstagabend haben die deutschen Tischtennis-Herren beim Team World Cup in London das Viertelfinale erreicht. In der Partie musste sich Olympia-Bronzemedaillengewinner Deutschland den Asiaten knapp mit 2:3 geschlagen geben. dpa