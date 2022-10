WM in China : Tischtennis-Team wendet WM-Aus ab - Frauen im Achtelfinale

WM in China

Einzel-Europameister Dang Qiu gewann in Chengdu seine beiden Spiele. Foto: Jiang Hongjing/XinHua/dpa

Changdu Beide deutschen Teams sind bei der Tischtennis-Mannschafts-WM in China auf Kurs. Die Männer überstanden am Montag eine starke Drucksituation.

Eine Tischtennis-WM ohne Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Petrissa Solja ist für die deutschen Mannschaften in China die befürchtet große Herausforderung. Gerade am Montag aber meisterten beide Teams sie in Chengdu mit großem Erfolg.