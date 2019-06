Durchmarsch nach Tokio : Tischtennis-Teams für Olympia qualifiziert

Minsk Die deutschen Tischtennis-Teams haben bei den Europaspielen in Minsk am Samstag eindrucksvoll ihre Stärke bewiesen und sich mit den zwei Turniersiegen die Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr gesichert.

Beide Mannschaften waren an Nummer eins gesetzt und wurden ihrer Favoritenstellung gerecht. Am vorletzten Wettkampftag in der weißrussischen Hauptstadt holte sich Karateka Jonathan Horne zudem die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse über 84 Kilogramm. Das deutsche Team hat damit 25 Medaillen geholt, davon sieben goldene.