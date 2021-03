WTT-Turnier : Tischtennis-Überraschung Filus verliert Finale in Katar

Tischtennis-Überraschung Filus verliert Finale in Katar

Ruwen Filus hat das Finale in Katar verloren. Foto: Nikku/XinHua

Doha Der deutsche Nationalspieler Ruwen Filus hat das Endspiel des Tischtennis-WTT-Turniers in Katar verloren. Der 33-Jährige vom TTC Fulda-Maberzell unterlag dem Japaner Tomokazu Harimoto in 2:4 Sätzen.

Harimoto steht mit 17 Jahren bereits auf Platz fünf der Weltrangliste und hatte am Vortag im Halbfinale in Dimitrij Ovtcharov auch den Sieger des ersten WTT-Turniers in der vergangenen Woche geschlagen.