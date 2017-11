Eifel-SG grüßt wieder von oben

Daun-Gerolstein sichert durch Auswärtssieg Tabellenführung in der 1. Rheinlandliga. Auch Konz und Wittlich jubeln. Von Sonja Eich

Verbandsoberliga Damen

TTC Rommersheim – TTG Hargesheim/Roxheim 8:4

TTG GR Trier/Zewen – TTC Rommersheim 8:5

Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Damen des TTC Rommersheim aus dem Doppelspieltag gegangen. Gegen den Tabellenvorletzten aus Hargesheim/Roxheim sah es für die Eifelerinnen zunächst nicht nach einem Erfolg aus, doch mit zunehmender Spieldauer kamen die Gastgeberinnen besser ins Spiel. Nach einem 2:4-Rückstand fing sich der TTC – er gewann die folgenden sechs Spiele in Folge. Erfolgreichste Spielerin war die Nummer eins Stephanie Thul, die sowohl ihr Doppel mit Christa Nober als auch ihre beiden Einzel gewann.

Im Duell mit Trier/Zewen erwischten die Eifelerinnen den besseren Start, sie gingen schnell mit 4:0 in Führung. Doch die TTG kämpfte sich zurück und gewann sechs Spiele in Folge, vier davon glücklich im fünften Satz. Damit war der Grundstein für den Trierer Sieg gelegt. Insgesamt wurden sieben der 13 Spiele im fünften Satz entschieden.

TTC: Knauf/Barbye, Thul/Nober (1), Thul (2), Nober (1), Konzert (2), Knauf (1)

Trier/Zewen: M. Heimes/Hetzel, S. Heimes/Schäfer, S. Heimes (2), M. Heimes (2), Schäfer (2), Hetzel (2)

TTC: Thul/Nober (1), Konertz/Barbye (1), Nober (1), Thul (2), Barbye, Konertz

Rheinlandliga Damen

TuS Mosella Schweich – TTG GR Trier/Zewen II 8:1

Die Schweicher Damen bleiben auch nach dem Lokalderby gegen Trier/Zewen II der ärgste Verfolger von Spitzenreiter Konz. Gegen die TTG gelang der Mosella ein ungefährdeter 8:1-Erfolg. Für die Gäste errang lediglich Uschi Schulz einen Punkt. Ansonsten war das noch punktlose Schlusslicht gegen den Tabellenzweiten weitestgehend chancenlos.

Schweich: Glasner/Schlöder (1), Scholtes/Weber (1), Glasner (2), Schlöder (2), Scholtes (1), Weber (1)

Trier/Zewen II: Göbel/Gorges, Heinemann/Schulz, Gorges, Göbel, Schulz (1), Heinemann

SG Weißenth.-Kettig – TTF Konz 2:8

Tabellenführer Konz hat sich auch beim Tabellenfünften keine Blöße gegeben und einen klaren Erfolg eingefahren. Die Gäste gingen schnell mit 4:0 in Führung, ehe Weißenthurm ein erstes Lebenszeichen sendete. Danach schlug wieder die Stunde der TTF, die mit drei weiteren klaren Dreisatzsiegen die Vorentscheidung schafften.

TTF: A. Bruckmann/K. Bruckmann (1), Bousonville/C. Bruckmann (1), Bousonville (2), A. Bruckmann (2), K. Bruckmann (1), C. Bruckmann (1)

1. Rheinlandliga Herren

TTC Wirges III – TTF Konz 5:9

SG Sinzig/Ehlingen – TTF Konz 8:8

Beim Tabellenschlusslicht TTC Wirges III haben die Konzer ihre Pflicht erfüllt. Dabei hätte der Sieg laut Max Reinert höher ausfallen können: „Die gewöhnungsbedürftigen Verhältnisse verhinderten dies jedoch.“ Marco Follmann und Andrea Bruckmann ersetzten die verletzten Spieler. Bruckmann reiste eigens vom Damen-Spiel der Konzer in Weißenturm nach Wirges, um ein eingespieltes Doppel mit Jörg Didion zu bilden. Follmann unterstützte die Gäste in beiden Spielen.

Gegen Sinzig rechneten sich die TTF im Vorfeld wenig aus, waren die Hausherren doch ungeschlagener Tabellenführer. Zum Erstaunen beider Mannschaften entwickelte sich jedoch ein umkämpftes Spiel. Hervorzuheben sind auf Konzer Seite gleich drei Spieler. Tim Weiß besiegte beide Sinziger im oberen Paarkreuz. Thomas Bruckmann bestätigte mit zwei Einzelsiegen seine bestechende Form, und Jörg Didion gelang gegen den höher eingestuften Christian Ehlers ein Überraschungssieg. Im Schlussdoppel sicherten Max Reinert und Tim Weiß mit einer eindrucksvollen Leistung den Punkt.

TTF (Spiel eins): T. Bruckmann/Brengel, Reinert/Weiß (1), Didion/A. Bruckmann (1), Weiß (1), Reinert (2), Brengel, T. Bruckmann (2), Follmann, Didion (2)

TTF (Spiel zwei): Bruckmann/Follmann, Reinert/Weiß (2), Brengel/Didion, Weiß (2), Reinert (1), Brengel, Bruckmann (2), Follmann, Didion (1)

TTC Wirges III – TTG GR Trier/Zewen 5:9

VfL Kirchen – TTG GR Trier/Zewen 7:9

Ohne Spitzenspieler Timo Meiser ging die TTG in den Doppelspieltag. Dennoch verlief das Spiel gegen Wirges zunächst wie geplant. Die Gäste gingen schnell mit 6:1 in Führung. Doch Wirges kam auf 4:6 heran. Trotz dieses Zwischentiefs ließ sich die TTG den Sieg nicht mehr nehmen. „Das war kein überragendes Spiel, aber wir haben die Punkte mitgenommen. Wir wussten allerdings, dass wir uns am nächsten Tag steigern mussten“, berichtete Marco Reinsbach. Dort siegte die TTG knapp mit 9:7 beim VfL Kirchen. „Unter dem Strich war es ein glücklicher Sieg, da wir alle knappen Fünfsatzspiele für uns entscheiden konnten. Allerdings war es auch ein verdienter Sieg, da wir eine überragende Teamleistung abgeliefert haben“, freute sich Reinsbach.

Trier/Zewen (Spiel eins): Seiler/Herold, Reinsbach/Best (1), Meier/Schneider (1), Reinsbach (2), Seiler (1), Best (1), Herold (2), Schneider, Meier (1)

Trier/Zewen (Spiel zwei): Reinsbach/Best, Seiler/Herold (2), Meier/Schneider (1), Reinsbach (2), Seiler, Best, Herold (2), Schneider (1), Meier (1)

TTC 1960 Schwirzheim – TTG Gerolstein-Daun 6:9

Auch im Lokalderby in Schwirzheim sind die Gerolstein-Dauner ungeschlagen geblieben und haben sich somit wieder auf die Spitzenposition geschoben. Dabei gingen die Schwirzheimer zunächst mit einem 2:1-Vorsprung aus den Doppel-Partien. Danach übernahmen die Gäste mit drei Siegen in Folge die Führung und gaben sie bis zum Spielende nicht mehr her, wenngleich Schwirzheim ebenfalls eine starke Partie ablieferte. „Ein tolles Derby mit starken Schwirzheimern. Wir hatten nicht unseren besten Tag, aber eine tolle Teammoral wurde belohnt. Matchwinner für uns waren Christian Betcher und Jonny Vößkämper“, berichtete Dirk Petzold von der TTG.

Schwirzheim: Seliger/Winfried Meyer, Klein/Willi Meyer (1), R. Meyer/Backes (1), R. Meyer (1), Klein, Willi Meyer, Seiger (2), Winfried Meyer, Backes (1)

Gerolstein-Daun: Voßkämper/Betcher (1), Petzold/Cloeren, Große Meininhaus/Brill, Voßkämper (2), Petzold (1), Cloeren (1), Große Meininghaus (1), Betcher (2), Brill (1)

2. Rheinlandliga Herren

TTSG 76 Wittlich – SV Trier-Olewig 9:5

TTSG 76 Wittlich – VfR Simmern II 9:1

Die Wittlicher haben sich mit zwei Siegen gegen Olewig und Simmern II als Tabellenzweiter aus der Vorrunde verabschiedet. „Olewig war dabei der erwartet schwere Gegner“, berichtete Bernd Griebler von der TTSG. Nach einer 3:1-Führung lagen die Hausherren plötzlich mit 3:4 im Hintertreffen, konnten aber in den folgenden Spielen mit zwei knappen Siegen das Blatt wieder wenden. „Der 9:5-Sieg war am Ende das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung“, erklärte Griebler. Auch Dieter Bläsius sah darin den Ausschlag für Wittlichs Sieg. „Leider hat es für eine Überraschung nicht gereicht.“

Gegen die ersatzgeschwächten Gäste aus Simmern gelang Wittlich eine klarer Erfolg. „Das Endergebnis war auch in dieser Höhe verdient. Die Vorrunde ist für nahezu optimal verlaufen. Mit dem zweiten Platz sind wir mehr als zufrieden“, sagte Griebler, der mit 17:1-Siegen der beste Spieler der Vorrunde ist. Neben ihm erzielte Sven Hartmann mit 14:1-Siegen ebenfalls eine sehr gute Bilanz.

Wittlich: Griebler/Peters (1), Kröger/Hartmann (1), Rau/Kriewitz, Griebler (2), Peters (1), Kröger, Rau (1), Hartmann (2), Kriewitz (1)

Olewig: Bläsius/Strohmeyer, Mossal/Holzmüller, Hostert/Weiß (1), Holzmüller, Mossal (1), Hostert (1), Bläsius (2), Strohmeyer, Weiß

TTG Gerolstein-Daun II – SG VfL Kreuznach/Rüdesheim 8:8

Als Tabellenvorletzter ist Gerolstein-Daun gegen das Ligaschlusslicht nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Gäste starteten besser, doch die Eifeler kämpften sich zurück und hätten am Ende beim Stand von 8:7 den Sieg sogar perfekt machen können, doch das Duo Muchamedin/Tran unterlag in drei Sätzen.

Gerolstein-Daun II: Muchamedin/Tran, Hanebrink/Petzold, T. Klink/M. Klink (1), Hanebrink (1), Petzold (2), Muchamedin (1), T. Klink, M. Klink (1), Tran (2)

TTV 1970 Dreis – VfR Simmern II 9:6

Trotz des kurzfristigen Ausfalls der Dreiser Nummer zwei, Stefan Simonis, entschied der TTV das Duell gegen Simmern II für sich. „Wieder einmal war die mannschaftliche Geschlossenheit ausschlaggebend für den überraschenden, aber hochverdienten Heimsieg“, freute sich Johannes Haubrichs.

Dreis: Gräf/Heinz (1), Könen/Meyer, Haubrich/Frank, Gräf (1), Könen, Haubrich (2), Meyer (2), Frank (1), Heinz (2)

TuS Dichtelbach – TTG GR Trier/Zewen II 9:5

TuS Waldböckelheim – TTG GR Trier/Zewen II 9:3

Mit zwei erwartbaren Niederlagen sind die Trier/Zewener aus Dichtelbach und Waldböckelheim zurückgekehrt. Gegen den Tabellendritten Dichtelbach lagen die Gäste von Beginn an in Rückstand. Beim Stand von 5:4 für die Hausherren hätte die Partie noch einmal kippen können, doch Dichtelbach hatte auch mit zwei Fünfsatzsiegen das Glück auf seiner Seite.

Gegen den noch punktverlustfreien TuS Waldböckelheim haben sich die Trierer beachtlich geschlagen. Zwar gingen die Gastgeber schnell mit 5:0 in Führung, doch die Moselaner steckten zu keinem Zeitpunkt auf und konnten am Ende zumindest 19 Satzgewinne für sich verbuchen.

Trier/Zewen II (Spiel eins): Wenz/Mertl, H. Fusenig/E. Fusenig, T. Fischer/K. Fischer (1), Wenz, Fusenig (1), Mertl (1), E. Fusenig, K. Fischer (1), T. Fischer (1)

Trier/Zewen II (Spiel zwei): E. Fusenig/Mertl, H. Fusenig/Wenz, T. Fischer/K. Fischer, Wenz (1), Fusenig (1), Mertl (1), E. Fusenig, K. Fischer, T. Fischer