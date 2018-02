Ein großer Mann und sein kleiner Ball

Heinz Guillaume, Begründer der Trierer Tischtennis-Stadtmeisterschaften, feiert seinen 90. Geburtstag. Der TV hat ihn besucht. Von Jürgen Braun

Der Reichskanzler hieß Hermann Müller und gehörte der SPD an. Der Hamburger SV wurde durch ein 5:2 im Endspiel über Hertha BSC Berlin Deutscher Fußballmeister. Beides heute undenkbar. Am 17. Februar des gleichen Jahres 1928 wurde in Trier ein Knabe geboren, der Jahrzehnte später den Namen seiner Heimatstadt dank eines kleinen, wenigen Gramm schweren Zelluloidballs um die Welt tragen sollte. Am Samstag wird Heinz Guillaume, der Vater der Trierer Tischtennis-Stadtmeisterschaften, eines der bestbesetzten Privatturniers der Welt, 90 Jahre alt.

Programmhefte über Programmhefte. Die meisten in Schwarz-Weiß, einige bereits mit ein paar teil-colorierten Bildern. Darin Anzeigen von Firmen, die in Trier längst der Vergangenheit angehören: Caspary Brauerei, Heintz van Landewyck Tabak. 50 Gramm zu 1,25 DM. Dazu unzählige kleine, weiße Notizzettel, eng beschrieben, fein säuberlich zwischen den einzelnen Seiten einsortiert. „Ich habe uns ein paar Stichpunkte gemacht“, sagt Heinz Guillaume, als wir uns zum vereinbarten Termin einfinden. Dabei deutet er auf den Tisch des Wohnzimmers mit den großen sonnendurchfluteten, Fenstern.

Was nach dem Krieg in einer halb ausgebombten Kneipe im Trierer Stadtteil Kürenz als Einladungsturnier für ein paar Gastvereine aus der Umgebung begann, wuchs und wuchs und wuchs, bis sich Ende der 1990er Jahre immer am letzten Tag der internationalen Trierer Tischtennis-Stadtmeisterschaften rund 2000 Zuschauer auf den Tribünen der Sporthalle am Mäusheckerweg drängten. Sie bestaunten die versammelte Welt-Elite bei ihren atemberaubenden Aktionen an der Platte. Pfingsten in Trier: Das war Tischtennis.

Der TTC Gelb-Rot Trier, dessen Ehrenvorsitzender Guillaume längst ist, hatte es dank der Zielstrebigkeit, der Hartnäckigkeit und sehr oft auch dank der liebevoll listigen Aufdringlichkeit Guillaumes geschafft, über die Jahre hinweg ein Turnier auf die Beine zu stellen, nach dessen Termin sogar Welt- und Europameisterschaften festgelegt wurden. Wer bei „Guillaumes Heinz“ an die Platte ging, der war sich noch lange nicht sicher, ob er auch bei der WM antreten würde – Trier musste, WM konnte!

„Das ging ja alles stückweise voran. Nach Kürenz gingen wir in die Barbara-Turnhalle, da wurde es dann etwas größer. Dann kamen die ersten Belgier, da wurde es dann international“, erinnert sich Guillaume, der mit seinem Bruder Franz eines der besten Doppel im Südwesten nach dem Krieg bildete.

Guillaume war schon früh das, was man heute einen Netzwerker nennen würde. Für alle, die das Turnier mit ein paar Scheinen aus der Firmenkasse unterstützten, die Adressen von guten Spielern wussten, ein paar Geschenke organisieren konnten: für alles hatte er seine Leute. „Entweder wir haben jemanden gekannt, den wir gebraucht haben. Oder wir kannten jemanden, der einen gekannt hat. Irgendwie ging es immer“, sagt der Jubilar und betont das Wort „wir“.

„Wenn ich nicht so eine tolle Mannschaft im Hintergrund gehabt hätte, wäre das alles nicht gegangen.“ Und nennt explizit als einen von vielen Wolfgang Hess, den langjährigen Turnierleiter. „Der Wolfgang war die Ruhe selbst beim Organisieren und so ein feiner Mensch.“ Ohne seine Frau Hildegard, die dieses Szenario über Jahrzehnte mitgetragen hat, „hätte ich das sowieso nicht geschafft“.

Bis alle die großen Namen in Trier aufschlugen bedurfte es vieler Reisen, vieler Telefonanrufe, vielem „Klinken putzen“. Denn je prominenter die Besetzung wurde, umso kostspieliger wurde das Ganze. Was in den letzten Jahren – 1999 war endgültig Schluss - „locker gemacht“ werden musste“, bleibt das Geheimnis des „spiritus rector“. „Sechsstellig“ antwortet er auf unsere Frage. Mehr gibt Heinz Guillaume nicht preis und grinst dabei so liebenswürdig verschmitzt, wie er immer für sich und das Turnier seines Vereins warb, bis man ihm keine Bitte abschlagen konnte.

Doch die „Trierer Internationalen“ waren nicht nur ein sportliches, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis in der Stadt. Der „Gelb-Rot-Ball“ am Vorabend mit Größen wie der „Alb Hardy Band“ war zu seinen besten Zeiten ebenso berühmt wie berüchtigt. Und manch einer soll, so erzählt man sich, halbwegs von der Tanzfläche zu seinem ersten Vorrundenspiel in die MHW-Halle gekommen sein.

Das letzte Turnier seiner Art fand 1999 statt. „Da deutete sich schon ein Wandel in der Szene an.“ blickt er zurück. Übersättigung, ein Überangebot an allem Möglichen. Reiz­überflutung von immer mehr privaten Fernsehkanälen. Das Geld der Sponsoren wanderte woanders hin als in ein privates Tischtennis-Turnier. Auch wenn es weltweit einzigartig war.

Einzig, aber nicht artig. Zumindest am Vorabend nicht. Dank Heinz Guillaume und seiner ganzen gelb­roten Mannschaft.

FOTO: Lambrecht, Jana / TV

FOTO: Lambrecht, Jana / TV

FOTO: Picasa / Jürgen Braun