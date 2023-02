Tischtennis-Senioren-WM : Langehegermann krönt seine lange Karriere

Muskat/Trier Mit dem WM-Titel im Doppel und der Silber­medaille im Einzel ist Valentin Langehegermann von der Tischtennis-Senioren-Weltmeisterschaft aus Muskat, der Hauptstadt des Sultanats Oman, zurückgekehrt.

Die akribische Vorbereitung des 85-jährigen Langehegermann vom TTC Grün-Weiß Zewen, der in der Altersklasse Ü85 an den Start ging, hat sich ausgezahlt: Im Doppel gewann er mit seinem Partner Peter Stolzenburg aus Groitzsch (Landkreis Leipzig/Sachsen) den WM-Titel im Doppel durch einen 3:1-Finalsieg (12:10, 11:9, 6:11, 11:9) gegen das deutsche Duo Fritzinger/Hedrich. Zusammen mit Stolzenburg hatte Langehegermann schon 2009 in Porec/Kroatien den Titel bei der Europameisterschaft gewonnen. Doch damit nicht genug, denn auch im Einzelwettbewerb gelang dem für Zewen spielenden Luxemburger der Sprung aufs Treppchen. In der Vorrunde hatte der 85-Jährige keine Probleme, seine Gruppe zu überstehen, aber bereits im Viertelfinale kam es zum Aufeinandertreffen mit dem Mitfavoriten und Doppelpartner Stolzenburg. Nach anfänglichen Problemen und einem Satzverlust gelang mit einem 3:1-Erfolg der Einzug ins Halbfinale. Dort gewann er gegen Wolfgang Wolter souverän mit 3:0, so dass er völlig verdient im Finale stand. Im Endspiel traf Langehegermann auf den Japaner Kazuo Masusa, Weltmeister 2014 in Auckland/Neuseeland. Nach hartem Kampf unterlag der Zewener mit 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 2:11).