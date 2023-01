Tischtennis : Zwei Trierer machen sich auf die Reise zur Tischtennis-Senioren-WM

Valentin Langehegermann (links) und Gerd Hilgert, beide vom TTC Grün-Weiß Zewen, nehmen an der Tischtennis-Senioren-Weltmeisterschaft in Maskat/Oman teil. Foto: TV/Verein

Trier-Zewen Valentin Langehegermann und Gerd Hilgert vom TTC Grün-Weiß Zewen rechnen sich sogar Medaillenchancen in Maskat/Oman aus.

Bei den an diesem Samstag beginnenden Tischtennis-Senioren-Weltmeisterschaften in Maskat, der Hauptstadt des Oman, werden zwei der knapp 1200 Teilnehmer aus Trier kommen: Der 85-jährige Luxemburger Valentin Langehegermann und sein Vereinskollege Gerd Hilgert – beide spielen für den Trierer Verein TTC Grün-Weiß Zewen.

Langehegermann, der schon vor über sechs Jahrzehnten bei der Tischtennis-Europameisterschaft 1962 in (West-)Berlin für Luxemburg an den Start ging, wird in der Altersklasse Ü85 antreten. Er rechnet sich im Einzel durchaus Chancen aus, auf das Siegertreppchen zu kommen, da das Teilnehmerfeld mit nur 18 Spielern sehr übersichtlich ist. Im Doppel wird er zusammen mit Peter Stolzenburg aus Groitzsch (Sachsen/Landkreis Leipzig) spielen, mit dem er 2009 in Porec/Kroatien Europameister wurde.