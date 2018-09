Titel-Premiere für Bieneck/Schneider

Victoria Bieneck und Isabel Schneider sind erstmals deutsche Meisterinnen im Beachvolleyball. Das Nationalduo aus Hamburg gewann in Timmendorfer Strand das Finale gegen Kim Behrens und Sandra Ittlinger (Berlin) mit 2:0 (21:15, 21:15). dpa

In Abwesenheit der Olympiasiegerinnen Laura Ludwig (Babypause) und Kira Walkenhorst (verletzt) sowie von Titelverteidigerin Chantal Laboureur (Oberschenkelblessur) zeigten sich Bieneck/Schneider am stabilsten, gaben im gesamten Turnier keinen Satz ab. Vor 6000 Zuschauern in der voll besetzten Beach-Arena an der Lübecker Bucht glänzte Bieneck mit exzellentem Blockspiel.

„Ganz viel Training“ sei der Grund für die Leistungssteigerung in dieser Saison gewesen, bemerkte die 27-jährige Bieneck. „Wir haben es gelernt, den Fokus ganz auf unser Spiel zu richten“, ergänzte die gleichaltrige Schneider. Beide trainieren seit zwei Jahren zusammen am zentralen Stützpunkt des Deutschen Volleyball-Verbandes in Hamburg unter Chefbundestrainer Imornefe Bowes.

Im Spiel um Rang drei bezwangen Teresa Mersmann und Cinja Tillmann (Münster) das Duo Julia Sude (Stuttgart) und Leonie Körtzinger (Hamburg) mit 2:1 (19:21, 21:19, 15:8). Sude/Körtzinger hatten sich nach Verletzungen ihrer Partnerinnen erst kurzfristig zusammengetan.

