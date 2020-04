Trotz Strafe : Titel verteidigt: T1 dominiert Gen.G im LCK-Finale mit 3:0

Seoul T1 ist erneut Meister in der koreanischen League-of-Legends-Liga LCK. Im Finale gegen Gen.G leistete sich das Team um den Superstar Lee „Faker“ Sang-Hyeok nur selten Fehler und holte sich den Titel damit bereits zum insgesamt neunten Mal.

Das Finale fand erstmals wieder vor leeren Rängen im „LoL Park“ in Seoul statt. T1 ging dabei zunächst mit einem großen Nachteil in die Partie: Da das Team mit einer knappen Stunde Verspätung an der Arena ankam, verlor es in der Auswählphase des ersten Spiels zwei Bans.