Turnier in London Titelfavoriten van Gerwen und Smith bei Darts-WM klar weiter

Ab dem Achtelfinale könnten deutlich schwierigere Prüfungen auf van Gerwen warten. Englands Mitfavorit Stephen Bunting, der am Donnerstag (13.30 Uhr) gegen Florian Hempel gefordert ist, ist potenzieller Gegner in der Runde der besten 16. „Bringt mir Bunting. Wenn man den Titel will, muss man jeden schlagen“, sagte van Gerwen auf der Bühne im TV-Interview.