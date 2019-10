Saisonvorbereitung : TNC Predator holen den Titel bei der ESL One in Hamburg

TNC Predator ist der Sieger beim ersten größeren Dota-Turnier nach der Weltmeisterschaft. F. Foto: Svenja Naudsuß/Shotcaller Media/dpa.

Hamburg TNC Predator ist siegreich aus der ESL One Hamburg 2019 hervorgegangen. Das philippinische Team setzte sich in der Finalserie gegen Gambit Esports mit 3:2 durch. Der Titelgewinn in Hamburg bringt TNC ein Preisgeld von 300.000 US-Dollar.

Die Mannschaft legte in der Serie immer wieder mit einem Sieg vor, Gambit Esports zog Spiel für Spiel nach. Über Stunden hinweg war es ein spannender Schlagabtausch zwischen den beiden Teams.

Den MVP-Titel gewann Park „March“ Tae-won von TNC Predator. Es ist der erste MVP-Titel seiner Karriere. March stieß erst im September zum Team und hatte seine Spielerkarriere zuvor auf Eis gelegt.

Der letzte im Wettbewerb verbliebene deutsche Spieler war Adrian „Fata“ Trinks (26) von Alliance. Fata und sein Team schieden im Halbfinale mit 1:2 gegen Gambit Esports aus.