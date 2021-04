Turn-Europameisterschaft : Toba gewinnt Silber am Reck - Dauser mit Barren-Bronze

Basel Die Erwartungen sind gering, die Freude ist umso größer: Zum Abschluss der Turn-EM gewinnen Andreas Toba und Lukas Dauser zwei Medaillen.

Mit Silber am Reck und Bronze am Barren hatten sich die deutschen Turner bei den Europameisterschaften in Basel das Beste bis zum Schluss aufgehoben. In seinem ersten Einzelfinale bei einem großen Championat wurde der 30-jährige Toba am Sonntag in Basel Zweiter am Reck und musste nur dem Russen Dawid Beljawski den Vortritt lassen.