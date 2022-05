Radsport : 105. Giro d'Italia startet in Budapest

Budapest Mehr Berge, weniger Zeitfahren: Der 105. Giro d'Italia erscheint schwerer als die Tour de France. Das kommt Kletterspezialist Emanuel Buchmann gelegen, der auf eine Top-Platzierung hofft. Das große Ziel wartet am 29. Mai in Verona.

Strecke

Aufgrund des Ungarn-Abstechers startet der Giro bereits am 6. Mai. Nach drei Tagen folgt der erste Ruhetag, bevor es in Sizilien weitergeht, wo am 10. Mai die erste Bergankunft am Ätna wartet. Insgesamt fünf Bergankünfte hält die Strecke für die Fahrer bereit. Vor allem die dritte Woche wird extrem schwer. Dazu gibt es noch zwei Zeitfahren, am zweiten Tag in Budapest über 9,2 Kilometer und am Schlusstag in Verona über 17,1 Kilometer