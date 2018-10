später lesen Frankreich-Rundfahrt 106. Tour de France: Entscheidung fällt in den Alpen FOTO: Christophe Ena FOTO: Christophe Ena Teilen

Twittern

Teilen



Die Entscheidung über den Gesamtsieg der 106. Tour de France (6. bis 28. Juli) fällt in den Alpen. So endet die 20. und vorentscheidende Etappe der Frankreich-Rundfahrt 2019 im 2365 Meter hoch gelegenen Skiort Val Thorens in den französischen Alpen. dpa