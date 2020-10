Italien-Rundfahrt : 2. Giro-Etappensieg für Ganna - Almeida weiter in Rosa

Camigliatello Silano Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna hat bereits seinen zweiten Etappensieg beim 103. Giro d'Italia gefeiert. Der Italiener holte sich nach 225 Kilometern von Mileto nach Camigliatello Silano im Alleingang den Sieg auf dem fünften Teilstück.

Nicht mehr weiter ging es für den Italiener Luca Wackermann. Der Radprofi war am Dienstag am Ende der vierten Etappe von einem Absperrgitter erfasst worden, das ein Hubschrauber in die Luft gewirbelt hatte. Wackermann erlitt eine Fraktur des Nasenknochens und vermutlich auch im Lumbosakralbereich. Dazu trug er bei dem Unfall Prellungen und Wunden im Gesicht, an den Armen und Beinen sowie am Körper davon. Wackermann befindet sich im Krankenhaus von Messina.