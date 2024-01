NBA 20 Rebounds: Hartenstein stark bei Knicks-Sieg

Für die Orlando Magic wurde die Rückkehr auf die Playoff-Ränge vor dem direkten Duell mit New York damit noch ein bisschen komplizierter. Ohne den weiter verletzt fehlenden Nationalspieler Franz Wagner unterlag das so stark in die Saison gestartete Team den Oklahoma City Thunder 100:112. Es war die dritte Niederlage in Serie und die siebte aus den vergangenen zehn Spielen. Moritz Wagner kam in 18 Minuten zu vier Punkten, vier Rebounds und zwei Vorlagen. Bester Profi der Partie war Shai Gilgeous-Alexander mit 37 Zählern für Oklahoma.