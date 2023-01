Australian Open : 26. Sieg in Folge: Djokovic mit Rekord ins Halbfinale

Melbourne Novak Djokovic wirkt nicht glücklich, sein Viertelfinalsieg und der nächste Rekord bei den Australian Open geraten aber nie in Gefahr. Bei den Frauen kommen Aryna Sabalenka und Magda Linette weiter.

Auch nach dem Match zeigte Djokovic Gefühle - diesmal aber positive. Für seine Mutter, die auf der Tribüne saß und am Tag zuvor Geburtstag hatte, stimmte der 35-Jährige mit dem Publikum in der Rod Laver Arena ein „Happy Birthday“-Ständchen an und formte mit den Händen ein Herz. Außerdem grüßte er seinen langjährigen Rivalen Roger Federer und dankte seinem Physiotherapeuten, mit dem er wegen seiner Oberschenkelprobleme „durch die Hölle“ gegangen sei.

Mit Agassi gleichgezogen

Djokovic feierte seinen 26. Sieg in Folge beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne und zog mit Rekordhalter Andre Agassi aus den USA gleich. In seinem insgesamt 44. Grand-Slam-Halbfinale ist der Dominator am Freitag der klare Favorit gegen Tommy Paul. Der Weltranglisten-35. hatte sich zuvor gegen Landsmann Ben Shelton mit 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4 durchgesetzt und als erster US-Amerikaner seit 14 Jahren in die Runde der besten Vier von Melbourne gekämpft. „Jeder träumt davon, wenn er mit dem Tennisspielen anfängt. Ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe“, sagte Paul.