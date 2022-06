NBA : 43 Punkte für Curry: Warriors gleichen in Finals aus

Boston Die Golden State Warriors haben in den NBA-Finals wieder ausgeglichen und eine Vorentscheidung zu Gunsten der Boston Celtics mit einem Auswärtssieg verhindert.

In einem engen Spiel holte das Team insbesondere wegen seines überragenden Stars Stephen Curry ein 107:97. In der Serie nach dem Modus Best of Seven steht es vor Spiel fünf am Dienstag (3.00 Uhr MESZ) in San Francisco nun 2:2. Die noch ausstehenden Partien finden von nun an abwechselnd in den beiden Final-Städten statt.