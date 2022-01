NBA : 45 Punkte: Wagner-Brüder führen Orlando zum Sieg

Charlotte Die Wagner-Brüder haben die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum ersten Sieg nach zuvor zehn Niederlagen in Serie geführt.

Beim 116:109 am Freitagabend (Ortszeit) bei den zuletzt formstarken Charlotte Hornets kombinierten Moritz und Franz Wagner für 45 Punkte.

Kleber siegt mit Dallas

Die Dallas Mavericks mit Maximilian Kleber in der Startformation beendeten derweil die elf Spiele andauernde Siegesserie der Memphis Grizzlies. Während Luka Doncic beim 112:85-Auswärtserfolg mit einem sogenannten Triple Double (27 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists) glänzte, holte Kleber unter anderem sieben Rebounds in der Defensive, blieb mit drei Punkten offensiv aber unauffällig. Es war der siebte Sieg in den vergangenen acht Spielen für Dallas, das nach der Hälfte der regulären Saison auf Playoff-Kurs liegt.