Behindertensport-Event 7000 Aktive: Special-Olympics-Premiere in Berlin

Ein buntes Programm wird an insgesamt zehn Orten in der Hauptstadt und beim Golf in Bad Saarow geboten. Insgesamt 26 Sportarten stehen auf dem Programm. Angesichts einer Bündelung von mehreren Sportarten vor allem in der Messe Berlin und im Olympiapark sind die Wege kurz. So finden Badminton, Basketball, Boccia, Geräteturnen, Kraft-Dreikampf, Rhythmische Sportgymnastik sowie Tischtennis und Volleyball in der Messe statt. Im Olympiapark gehen die Fußballer, Futsaler und Handballer an den Start. Zudem wird dort Hockey gespielt und die Leichtathleten, Roller Skater und Reiter tragen ihre Wettkämpfe aus. In Grünau und in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark finden die Wasser-Wettbewerbe statt. Am Neptunbrunnen messen sich die Basketballer drei gegen drei. Die Beachvolleyballer sind in der BeachMitte, die Segler am Wannsee und die Radfahrer auf der Straße des 17. Juni unterwegs. Der SC Brandenburg ist Gastgeber für die Tennisspieler. In der Bowling World werden - allerdings ohne Zuschauer - die Kugeln gespielt.