Golf : 86. Masters in Augusta: Routinier Langer verpasst Cut

86. Masters in Augusta: Routinier Langer verpasst Cut

Augusta Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat beim 86. Masters in Augusta den Cut verpasst und ist nach zwei Tagen vorzeitig ausgeschieden.

Der 64-Jährige aus dem schwäbischen Anhausen leistete sich beim traditionsreichen Major-Turnier vier Bogeys und spielte nur eine 76er-Runde. Damit lag der Masters-Champion von 1985 und 1993 bei seinem 39. Start auf dem Par-72-Kurs des Augusta National Golf Clubs mit insgesamt 152 Schlägen zunächst auf dem 78. Rang. Nur die besten 50 Spieler qualifizieren sich für die beiden Runden am Wochenende.

Langer der älteste Spieler im Teilnehmerfeld

Langer genießt dank seiner beiden Masters-Triumphe ein lebenslanges Startrecht bei dem Major-Turnier im US-Bundesstaat Georgia. Der in Boca Raton in Florida lebende Deutsche hatte vor zwei Jahren einen Rekord aufgestellt, als er als ältester Spieler der Turniergeschichte den Cut schaffte. Auch in diesem Jahr war Langer erneut der älteste Spieler im Teilnehmerfeld.