Bahnrad-WM : Abschiedsgeschenke für Rad-Coach Uibel: Fotos und Rekorde

Roubaix Gold für die Frauen, Bronze für die Männer: Die Bahnrad-WM ist für das deutsche Team erfolgreich gestartet. Der scheidende Chefcoach Detlef Uibel ist begeistert und wird kurzerhand zum Fan.

Für Uibel brechen in Nordfrankreich besondere Tage an, denn er wird am Jahresende abtreten. Seit 1996 ist er Cheftrainer für den Kurzzeitbereich und einer der erfolgreichsten Trainer der Verbandsgeschichte und im gesamtdeutschen Sport. In seine Amtszeit fallen laut BDR-Angaben 14 Olympia-Medaillen, darunter drei goldene, nun 85 Plaketten bei Welt- und mehr als 100 bei Europameisterschaften. „Es freut mich riesig, dass es so funktioniert hat“, sagte der Coach - mal wieder.