DFB-Team : Abschlusstraining mit Tah und Stark - Löw mit Ansprache

Düsseldorf Mit den zuletzt noch fehlenden Innenverteidigern Jonathan Tah und Niklas Stark hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining vor dem Länderspiel gegen Weißrussland bestritten.

Die medizinische Abteilung des DFB hatte dem Wiedereinstieg des Leverkuseners Tah und von Hertha-Abwehrspieler Stark zugestimmt. Bundestrainer Joachim Löw wollte nach der Übungseinheit am Freitagabend in Düsseldorf entscheiden, ob Tah am Samstag (20.45 Uhr/RTL) im EM-Qualifikationsspiel in Mönchengladbach gegen Weißrussland in die Startelf rückt.