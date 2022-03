WTA-Turnier : Achtelfinal-Niederlage für Kerber in Indian Wells

Indian Wells Angelique Kerber ist beim Tennis-Masters in Indian Wells im Achtelfinale ausgeschieden. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste verlor gegen die Polin Iga Swiatek 6:4, 2:6, 3:6.

Im entscheidenden Satz gelang Kerber das erste Break zum 3:2, sie kassierte aber sofort das Re-Break und lag wenig später nach einem weiteren verlorenen Aufschlagspiel 3:5 in Rückstand. Die 14 Jahre jüngere Swiatek nutzte ihren ersten Matchball zum Sieg. Mit der an Nummer drei gesetzte Polin hatte die 34-Jährige in der vergangenen Woche noch zusammen trainiert auf der Anlage in der kalifornischen Wüste.