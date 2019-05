später lesen Nach Klassiker-Sieg Ackermann will auch Giro-Etappe gewinnen Teilen

Der deutsche Meister Pascal Ackermann will nach seinem Sieg beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt auch bei seinem ersten Giro d'Italia groß auftrumpfen. Ziel sei der Gewinn einer Etappe, sagte der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe in Frankfurt am Main. dpa