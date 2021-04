Deutsche Eishockey Liga : Adler Mannheim zittern sich ins DEL-Halbfinale

Mannheim Die Adler Mannheim waren im Playoff-Viertelfinale gegen die Straubing Tigers so gut wie ausgeschieden, drehten aber auch dank einer überraschenden Taktik von Trainer Pavel Gross noch das Spiel.

Bis gut zehn Minuten vor dem Ende sah es in der entscheidenden dritten Viertelfinalpartie gegen die Straubing Tigers am Samstag danach aus, als ob sich nach dem EHC Red Bull München auch der nächste Topfavorit überraschend schon verabschieden würde. Doch dann drehte der Meister von 2019 ein 0:3 noch zu einem 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0) nach Verlängerung.

In den am Montag beginnenden Halbfinalserien treffen nun Mannheim und Wolfsburg sowie Berlin und München-Bezwinger ERC Ingolstadt aufeinander. Auch die weiteren Serien werden im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Das bedeutet, dass anders als in normalen Spielzeiten nur zwei Siege anstatt vier zum Weiterkommen notwendig sind.