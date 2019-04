später lesen Eishockey-Playoffs Adler-Meisterparty oder Münchens Aufholjagd? DEL-Finale fünf Teilen

Mit einem Sieg in der eigenen Halle können die Adler Mannheim am heutigen Freitag (19.30 Uhr/Magenta Sport und Sport1) den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) perfekt machen. dpa