Rad-Klassiker : Alaphilippe, Schachmann? Sieganwärter bei Mailand-Sanremo

Sanremo Das Frühjahr gehört im Radsport den Klassikern. Mailand-Sanremo ist besonders prestigeträchtig - und in diesem Jahr fast 300 Kilometer lang. Ein deutscher Debütant besitzt gleich Außenseiterchancen.

WOUT VAN AERT: Der belgische Vorjahressieger ist ein Alleskönner in der Radsport-Szene. Stark in der Ebene, stark im Sprint, stark als Helfer am Berg, stark bei Klassikern, stark gegen die Uhr: Es gibt nicht viel, was van Aert nicht kann. Auch bei Mailand-Sanremo zählt er zum engsten Favoritenkreis. Sein Dauerrivale Mathieu van der Poel (Niederlande) sieht van Aert auch am Samstag als einen der heißesten Anwärter.