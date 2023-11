ATP-Finals Alcaraz schlägt Medwedew: Zverev ohne Chance auf Halbfinale

Zverev wird sich nun nach dem Spiel gegen Rubljow in den Urlaub verabschieden. Nach einem Charity-Event am Montag will der Olympiasieger auf den Malediven Kraft für die neue Saison tanken, die für ihn rund um den Jahreswechsel beim United Cup in Australien beginnt. Dort wird Zverev zusammen mit Angelique Kerber antreten, die in Sydney ihr Comeback nach der Babypause geben will.