Tennis-ATP-Turnier Alexander Zverev beim in Paris im Viertelfinale FOTO: Christophe Ena FOTO: Christophe Ena

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Paris das Viertelfinale erreicht. Der 21-Jährige setzte sich am Donnerstag in der französischen Hauptstadt gegen den Argentinier Diego Schwartzman souverän mit 6:4, 6:2 durch. dpa